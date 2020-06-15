‏ رامز أمير يلقي بعكازه في الهواء بعد خضوعه لعملية جراحية

القاهرة - لايف ستايل
يقضي الفنان رامز أمير حاليًا فترة إعادة تأهيل، بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في قدمه نتجت عن إصابة شديدة.
كشف أمير عبر حسابه على انستغرام، عن استغنائه عن أحد العكازين بعد فترة من إعادة التأهيل، وكتب على الصورة التي نشرها وهو يلقي عكازه عاليا في الهواء: "الحمد لله العكاز الأول كده مع السلامة".
يشار إلى أن رامز أمير شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار".
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي
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