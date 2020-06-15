‏ رامز أمير يلقي بعكازه في الهواء بعد خضوعه لعملية جراحية

يقضي الفنان رامز أمير حاليًا فترة إعادة تأهيل، بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في قدمه نتجت عن إصابة شديدة.‏

كشف أمير عبر حسابه على انستغرام، عن استغنائه عن أحد العكازين بعد فترة من إعادة التأهيل، وكتب على الصورة التي نشرها وهو ‏يلقي عكازه عاليا في الهواء: "الحمد لله العكاز الأول كده مع السلامة".‏

يشار إلى أن رامز أمير شارك في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار".‏

‎"‎الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير ‏من ‏ضيوف ‏الشرف، ‏تأليف ‏باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎

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