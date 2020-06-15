هاندا أرتشيل تلتقي أراس بولوت.. وماذا قال عنها؟

متابعة بتجــــــــــرد: عبّر النجم التركي ​أراس بولوت​ عن اعجابه بزميلته النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​، مشيرا الى انهما ثنائي متناغم ووصف هاندا بالمرحة والحماسية. وقال بولوت لوسائل اعلام تركية خلال لقائه بهاندا في احدى المناسبات: “انا وهاندا ثنائي متناغم جدا فهي تعطينا الكثير من الطاقة والحيوية والحماس هاندا فتاة جيدة ومرحة”. وكانت كشفت وسائل إعلام تركية ان مسلسل “أنت أطرق بابي” للنجمة هاندا أرتشيل نجح قبل أن يعرض، بسبب كثرة الطلب عليه، فهو معروض للبيع للكثير من الدول، منها تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وايران، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هاندا أرتشيل حول العالم.

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