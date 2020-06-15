بالفيديو – شيماء سيف تتعرض لحادث سير مروع

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف تعرضها لحادث سير مروع، اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستغرام».

ونشرت سيف مقطعاً مصوراً لسيارتها، التي تعرضت أجزاء منها لتهشم كبير، وعلقت عليه قائلة: «لبسنا في حادثة الحمد لله، ربنا يسترها علينا، وفعلاً الواحد لازم يستخبى مش هزار».

وكانت الفنانة قد داعبت زوجها في مقطع مصور نشرته، اليوم الثلاثاء، حيث فاجأته بالظهور من غرفة معتمة، ما تسبب في إصابته بنوبة من الهلع.

يذكر أن شيماء سيف تستعد لبطولة مسلسل جديد بعنوان «بالقوة»، الذي يُعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، ومن المقرر أن يشاركها البطولة الفنان المصري عمرو وهبة، من تأليف أمين جمال ومحمد أبوالسعد وإخراج خالد الحلفاوي.