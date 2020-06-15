هكذا إحتفل مارسيلو بعد هدفه في إيبار

متابعة بتجــــــــــرد: رافضاً للعنصرية هكذا إحتفل مارسيلو لاعب ريال مدريد بهدفه في شباك إيبار في أول مباراة للفريق بعد عودة الليغا بسبب أزمة فيروس كورونا. وفازريال مدريد بنتيجة 3-1 على إيبار في مباراته الرسمية الأولى في استاد ألفريدو دي ستيفانو ليواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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