نادين نجيم: هذه أهمّ قاعدة للفشل!

متابعة بتجـــــــــــرد: لفتت النجمة اللبنانية نادين نجيم أنظار محبيها بصورة جديدة بدت فيها بإطلالة صيفية ومنعشة.

وأرفقت نادين الصورة بتعليق تحدّثت فيه عن عوامل النجاح والفشل، مشيرة بطريقة غير مباشرة إلى عدم اكتراثها إلى كل الانتقادات التي يوجهها البعض إليها، وقالت: “لا اعرف قواعد النجاح ولكن اعرف اهم قاعدة للفشل: إرضاء كل الناس!”.

جدير بالذكر أن نادين نجيم تنشغل منذ فترة بتصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي كان مقررًا أن تخوض من خلاله السباق الدرامي لرمضان 2020، وتم تأجيله لعدم الانتهاء من تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد.مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.

مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.