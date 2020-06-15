نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة خلال أيام.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، وتحديدًا بعد حوالي أسبوعين بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية باللهجة اللبنانية وهي إيقاعية تنتمي إلى النمط الموسيقي الذي تفضل نجوى ان تطل به دائمًا على الناس.

وكانت نجوى كرم قد انتهت مؤخرًا من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستبصر النور تباعًا وفق خطة استراتيجية وضعتها بالتنسيق مع شركة “روتانا”.

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تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد المقهور.

على صعيد آخر تنتظر نجوى كرم تحديد الموعد النهائي لعرض حلقات برنامج “ذا فويس سينير” الذي تأجل قبل أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يُحدّد الموعد النهائي خلال الأيام المقبلة.