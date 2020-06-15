ألبوم فارس كرم الجديد على نار حامية

متابعة بتجـــــــــرد: ينشغل النجم اللبناني فارس كرم في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومه الجديد والمقرر طرحه بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأفادت مصادر خاصة بأنّ فارس كرم “يضع صوته على أغنيات منوعة منها الرومانسية والشعبية ومن بينها أغنية تحمل عنوان: صاروخ”؛ وأضافت المصادر أنّ “الألبوم سيصدر في تشرين الثاني المقبل ويتضمّن 11 أغنية”.

وكان فارس كرم قد أعلن رسميًّا في شهر أيار/مايو الماضي خبر زواجه خلال إطلالته ضمن برنامج “سوالف رمضانية”. وحين سأله مقدّم البرنامج حسن البلام حول طلب والدته الأكثر إلحاحاً، أجاب كرم: “إنو إتزوّج”، ليكشف بعدها خبر زواجه. لكنّه رفض الإفصاح عن التفاصيل قائلاً: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.