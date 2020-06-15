ميريام فارس لن تهاجر من لبنان.. أبدًا

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة اللبنانية ميريام فارس أنها لا تفكر أبدًا في الهجرة من لبنان، رغم كل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.

وسأل أحد المتابعين ملكة المسرح إن كانت تفكر في الرحيل من لبنان والاستقرار في بلد آخر (ميريام بتفكري بالهجرة؟ انو تتركي بلدك لبنان و تستقري و تعيشي في بلد أخرى؟) فأجابته بالنفي قائلةً: “أبدًا”.

ومن المعروف عن ميريام فارس تعليقها الكبير ببلدها الأم لبنان، واستشراسها في الدفاع عن حقوق اللبنانيين بوجه الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى مرحلة الإنهيار.

جدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.