عاصي الحلاني يكشف مصير ألبومه الجديد وهذا ما قاله عن الاعتزال

متابعة بتجــــــــــرد: كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن تأثير أزمة كورونا على الوضع العام وتحدّث عن النجاح الكبير التي حققته أغنيته الأخيرة “بعشقك” إضافة لمشاريعه القادمة.

عاصي وفي تصريحات صحفية له قال أنّ العائلة هي الحياة بالنسبة له وكليب “بعشقك” هو تجسيد لهذا الأمر وزوجته وأولاده رحّبوا بالفكرة عند طرحها.

وكشف عاصي أنّ ألبومه للعام 2020 ينتظر استقرار الأوضاع نوعاً ما كي يتم طرحه كما كشف أن تصوير أغنية “رجعتيني لبدايتي” سينتهي قريباً متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن أغاني المهرجانات قال الحلاني أنّه وعلى الرغم من تضمنها بعض الكلمات غير المناسبة إلا أنها ظاهرة منتشرة والجمهور لديه ذوق ويعرف الاختيار.

عاصي أكّد أنّه لن يعتزل الفن طالما أنّه لا يزال قادراً على العطاء وتقديم أعمال فنية تليق بالجمهور وشبّه علاقته بالفن بالسمك الذي لا يحتمل العيش خارج الماء.