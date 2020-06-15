القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/6/16 12:24 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/16 12:24 ص بتوقيت أبوظبي

وزير الري السوداني: مفاوضات سد النهضة حققت تقدمًا كبيرًا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والتشغيل طويل الأمد

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري السوداني: مفاوضات سد النهضة حققت تقدمًا كبيرًا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والتشغيل طويل الأمد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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