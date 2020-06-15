التحالف العربي بقيادة السعودية يسقط عدد من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة عسير المزيد

نجح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، في اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير، جنوب السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة.

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وقال إن مجموع الطائرات دون طيار والتي تم اطلاقها باتجاه المملكة وتم إسقاطها وتدميرها (357) طائرة دون طيار ، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.