هيفا وهبي في أعنف هجوم “مش خايف من الله؟”

قبل قليل، غردت هيفا وهبي عبر حسابها على تويتر حيث شنت هجوماً على مدير أعمالها السابق محمد وزيري من دون أن تسميه خاصة انه سبق لها وحررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضده. متهمتاص إياه بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وقالت هيفا في تغريدتها: “تعب وتقضية سنوات في الطائرات بين السماء والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي دون نوم وعلى قلبي مثل العسل لأن هذا عملي، كي تأتي أنت في النهاية وتسرق كل هذا على الجاهز من مجهود امرأة؟ خايف من حكي الناس والصحافة ولم تخف من الله؟ لست انا المخطئة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك لست على قدر من شرف الأمانة!”.

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