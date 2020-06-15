صورة من هوية الراقصة صافيناز .. لن تصدق عمرها الحقيقى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 15 يونيو 2020 10:15 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 312 زيارة

نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة من جواز سفر الراقصة الأرمينية الشهيرة في مصر والوطن العربي بـ”صافيناز”، والذي يكشف عن عمرها الحقيقي.

Advertisements

وصافيناز دائما ما تثير الجدل بظهورها وأخبارها، والتي تتمتع برشاقة بدنية عالية، الأمر الذي يجعل البعض يبحث عن عمرها ، حيث أظهر جواز السفر أنها من مواليد عام 1983، أي أن عمرها يبلغ 37 عاما.

وأبدى البعض صدمته بعد ان كان يظن أنها أكبر من ذلك وأنها رشاقتها تخفي سنها، لكن اتضح أنها ليست كبيرة في السن.

