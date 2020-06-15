سمية الخشاب تؤكّد أنها حالة فنّية خاصة والجمهور لن ينساها

كشفت الفنانة سمية الخشاب، سبب تغيبها خلال السنوات الماضية في أي عمل سينمائي أو درامي، حيث أرجعت ذلك إلى شركات الإنتاج واختيارها بعض الفنانين دونًا عن الآخرين، مما جعل هناك تقلص في نسبة ظهور النجوم على الشاشات.

وقالت سمية خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها “فنان من البيت”: “زي ما ناس كتير أوي مش موجودة وهو سبب إنتاجي، وأعتقد إن السنة اللي جاية ناس كتير هتظهر، وأنا مش مضايقة أنا تألقت في السوشيال ميديا، وأنا أهملتها جدًا، وكانوا بيقولولي لو كنتي مهتمة بيها كان زمان عندك فولورز بالملايين كتير”.

أنا بدأت أهتم دلوقت بالسوشيال ميديا وأتواصل مع فانزاتي اللي بيحبوني، ساعات بقول منا ممكن أنزل بعمل بس مينجحش، أنا كسمية حالة خاصة جدًا ممكن أقعد مشتغلش كام سنة ولكن الناس مش بتنساني، لأن أعمالي بتتعرض طول الوقت”.

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب “عربيّة أنا”، الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد التعاون ‏الثاني بينهما بعد كليب “يا مسكين”، وهي من ألحان سميّة نفسها، وكلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري.

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