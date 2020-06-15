لينا الفيشاوى فى جلسة تصوير مثيرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا لابنة الفنان أحمد الفيشاوى - لينا الفيشاوى - وذلك أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وتظهر لينا الفيشاوى فى الصور بملابس مثيرة وجريئة حيث ترتدى فستان أسود قصير وهو الأمر الذى دفع عددا من المتابعين لمهاجمتها وتوجيه عدد من التعليقات الحادة لها بسبب ظهورها الجرئ.

وتأتي هذه الجلسة بعد فترة من أزمتها الأولى ونشرها صورة شبه عارية لها وهى فى سن صغير.

كانت لينا الفيشاوى حصلت على حكم من محكمة الأسرة بتأييد حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوى بسبب امتناعه عن دفع النفقة الخاصة بها.

وكان احمد الفيشاوى اجرى استئنافا على الحكم الذى صدر ضده ومن المقرر ان ينظر فى يوليو المقبل.

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