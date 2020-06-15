تامر حسني يلبي طلبا لـشاب من جمهوره

نشر الفنان تامر حسني فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، لـشاب من جمهوره يغني اغنية "نفسي نرجع تاني" التي تم طرحها ضمن البوم " 180 درجة" عام 2014.

وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا: حاضر هدخل قناتك وهشوفها".

فى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهي الأغنية التي بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON.

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