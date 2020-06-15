آخر ظهور لـ أحمد فلوكس من داخل الجيم

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو له من داخل الجيم , وهو يقوم بعمل تمارين رياضية . وعلق احمد فلوكس على الفيديو قائلا: لا يفل الحديد الا الحديد ......back to track

ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : عاش يا بطل عاااش اوى Advertisements بطل ماشاء اللة

يذكر أن فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته. قد يهمك أيضا: هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام" رامز أمير يشعل السوشيال ميديا

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