آخر ظهور لـ أحمد فلوكس من داخل الجيم

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو له من داخل الجيم , وهو يقوم بعمل تمارين رياضية .
وعلق احمد فلوكس على الفيديو قائلا: لا يفل الحديد الا الحديد ......back to track
ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
عاش يا بطل
عاااش اوى
بطل ماشاء اللة
يذكر أن فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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