ميريهان حسين تهنئ نداء شرارة على أغنيتها الجديدة

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. ويظهر في الفيديو مقطع من أغنية المطربة الاردنية"نداء شرارة" الجديدة بعنوان "شروط". وهنأت مريهان، نداء شرارة على نجاح أغنيتها الجديدة. وعلقت علي الفيديو: مبروك لصديقتي الجميلة صاحبة الصوت الرائع والقلب الجميل نداء شرارة على الأغنية.. تحفة يا نداء. وأضافت:"معلش بباركلك متأخر سامحيني.. مبروك يا حبيبتي".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الفيديو وكانت تعليقاتهم كالاتى: عقبال ما نسمع صوتك الجميل يا عيوني وتعملي أغاني كتيرة وتكسري الدنيا زي ابداعك لما تمثلي

عقبالك لما نسمع صوتك المميز بلاش تردد و اشتغلي علي صوتك باستمرار و الله العظيم يا ميرهان عقبالك يا قلبي انا يا موهوبة Advertisements بحبككككككك يا ميماااا كتتتتير وحشتيني اوووووووي بجد والله يذكر أن مريهان حسين، كانت تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة. قد يهمك أيضا: فيفى عبده تشعل إنستجرام بفيديو جديد لها مريهان حسين تنعى الملحن أشرف سالم

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