لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بصورة جديدة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لقاء علي الصوره قائلة : " ماذا اذا " .

وحازت الصورة على إعجاب كثير وجاءت التعليقات كالآتي :

فنانة جميلة جدا ، قمر يا لقاء ،بنحبك جدا وبنحب تمثيلك .

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

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