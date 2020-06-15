آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى درويش

نشر الفنان مصطفى درويش تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن تطورات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى : الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت، الحمدلله والله وبالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله هتعدي".

وكان مصطفى درويش قد أعلن منذ أيام قليلة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على الفيسبوك.

يذكر أن آخر اعمال مصطفى درويش كان مسلسلي 100 وش وخيانة عهد وذلك مع كل من نيللي كريم ويسرا. Advertisements قد يهمك أيضا: مصطفى درويش يعلن إصابته بكورونا ويضع يسرا ونيللي كريم في خطر نجوم الفن يدعمون مصطفى درويش بعد إصابته بكورونا

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