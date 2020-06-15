القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وتظهر في الفيديو بلوك صيفي من أمام حمام السباحة بمنزلها. اقرأ ايضا: بتسريحة شعر بسيطة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بجمالها نالت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى: متألقة يا ملكة الإحساس قمر Advertisements احلي مطربي في الوطن العربي والعالم نحببببك بزاف يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة. قد يهمك أيضا: أصالة توجه رسالة إلى نوال الزغبي وتستذكر عزومة "التبولة " في لبنان تعليق أمير طعيمة على إصابة ابنة خالد الغندور بكورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تشارك جمهورها بأحدث ظهور عبر "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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