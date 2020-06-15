إسراء عبد الفتاح تشارك جمهورها صورة جديدة مع شقيقتها

نشرت النجمة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة لها مع شقيقتها و ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت إسراء عبدالفتاح علي الصورة، قائلة : " أختي "

ونالت الصورة إعجاب كثير من متابعيها وجاءت أبرز تعليقات متابعيها كالتالى : " قمرات بجد ، شكلكم حلو اوي ، بحبكم انتوا الاتنين ".

جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.

وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.

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