شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحول تقليد محمد رمضان لـ أحمد زكى طوال 16 عاماً إلى حقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم الراحل أحمد زكى أحد أهم وأكثر الفنانين موهبة فى تاريخ السينما المصرية، ومنذ وفاته عام 2005، وأصبحت قصة حياته حلم للعديد من الفنانين لاسيما وأن حياتة النجم الأسمر مليئة بالمواقف والأحداث من صعود وأزمات ومرض وحتى حياته بعيداً عن الفن لم تخلو من الدراما منذ بدايته حتى رحيله قبل 15 عاماً.

فى الساعات الماضية أعلن النجم محمد رمضان عن تقديم قصة حياة أحمد زكى فى مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، بعد سنوات طويلة من إعلان حبه الشديد للنجم الراحل واعتباره أنه المثل الأعلى له، وكان تجسيد شخصية أحمد ذكى حلم يراود محمد رمضان حتى قبل ظهوره على الساحة الفنية، فلم يترك فرصة للحديث عن أحمد زكى أو تقليده فى أى من البرامج إلا واغتنمها حتى استطاع الاقتراب من تحقيق هذا العام وتجسيد سيرة "النمر الأسود" فى مسلسل جديد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وعلى مدار 16 عاماً وتحديداً منذ عام 2014 لم يترك محمد رمضان الفرصة فى ظهوره بالبرامج أو المقابلات إلا وتحدث عن أحمد زكى وقام بتقليده فى على الشاشة، ويرصد ”الخليج 365” المرات التى قلد فيها مشاهد للنجم الراحل أحمد زكى طوال الـ 16 عاماً الماضية قبل اقترابه من تجسيد حياته فى مسلسل تليفزيونى.

في عام 2004 البداية الفنية للنجم محمد رمضان، أطل خلال فيديو يكشف عن موهبته ويقلد في مشهد أحمد زكى في فيلم السادات ثم يقدم نفسه، قائلا:" محمد رمضان موهبتى التمثيل حاصل على شهادة أحسن موهوب جمهورية مسرح مدرسى 3 سنين ثانوى من أمنية حياتى أدخل معهد فنون مسرحية المعهد اللى اتخرج منه أساتذتي منهم الأستاذ أحمد زكى مثلى الأعلى، قابلته مرة واحدة في حياتى ووريته مشهد من فيلم السادات ".

ومن بدايته الفنية حتى ظهوره مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامجها 2014وهو لم يتخلى عن حلمه، وقلد أحمد زكى في آخر لقاء له وكان مؤتمر صحفى لفيلم حليم، وبعد تقليده لأحمد زكى تأثرت هالة سرحان بشده و دخلت في نوبة بكاء لاستحضار رمضان روح أحمد زكى، وقالت له :" أنت جامد جدا ومش بتقلد انت استحضرت و نديت أحمد زكى لدرجة أنك بتكلم بمشاعره هو يعنى مشاعره اللى انا عارفاها و التكات بتعته".

كما ظهر محمد رمضان مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج " واحد من الناس"، وتقمص شخصية الراحل أحمد زكى في فيلم السادات، وقلد أحمد زكى في آخر لقاء له وكان مؤتمر صحفى لفيلم " حليم".

وعند ظهوره مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج " كل يوم"، قلد أيضا الراحل أحمد زكى في آخر لقاء له في مؤتمر صحفى لفيلم " حليم"، وبعد تقمصه لشخصية أحد زكى قان الإعلامى عمرو أديب و قبل رأس رمضان و قال له " أنت عبقرى يا ابنى ايه ده احنا كلنا دمعنا".

وقدم النجم محمد رمضان شخصية الأسطورة أحمد زكى، في مسلسل " السندريلا" عام 2006، وأبهر المشاهدين و قتها قدرته على تقمص شخصية النمر الأسود.

وعلى مر السنوات لم ييأس النجم محمد رمضان عن حلمه و هو تجسيد شخصية مثله الأعلى الراحل أحمد زكى، وأعلن أمس الأحد عبر حسابه على إنستجرام تجسيد شخصية أحمد زكى، قائلا:" قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي ) .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكى رمضان 2021 ثقه في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".