شكرا لقرائتكم خبر عن طول عمرى بموت فى الأكل.. بسمة تستعيد ذكرياتها فى فترة طفولتها "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بسمة متابعيها وجمهورها بصورة لها من دولاب الذكريات لفترة طفولتها باللون الأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وظهرت بسمة في الصورة التي نشرتها وهى تتناول ساندويتش فى يدها، وكتبت: "طول عمري بموت في الاكل، بس الحظر خلى الموضوع يخرج عن السيطرة خلاص".

Advertisements

وانضمت الفنانة بسمة لقافلة نجوم فيلم "قبل الأربعين" والذي يجري اختيار الفنانين المشاركين فيه على أن يبدأ التصوير عقب أزمة فيروس كورونا، وأشادت بسمة بالسيناريست أحمد عثمان قائلة إنها عندما قرأت السيناريو جذبها وجعلها في حالة تشويق ما يجعل كل مشهد لديها بمثابة "ماستر سين"، كما أضافت أنها بخلاف ذلك ممتنة لانضمامها وسط هذه الكوكبة من النجوم التي اختيرت للعمل لحد الآن.

يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفى. ويضم فيلم "قبل الأربعين" كوكبة ونخبة من النجوم منهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، محمد على رزق، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين وهو من سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.