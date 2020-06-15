شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ أشرف زكى: سلامة قلبك يا عمرى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة روجينا رسالة إلى زوجها الدكتور أشرف زكى الذى ‏أجرى عملية بالقلب فى الأيام الأخيرة، مستعينة بـ"لازمة" حفظها ‏الجمهور عنها ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، قائلة على حسابها ‏على "فيس بوك": "سلامة قلبك يا عمرى" .‏

الفنان أشرف زكى، طمأن جمهوره من قبل على حالته الصحية بعد ‏اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب قائلا فى تصريحات ‏خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله على كل شيء وحالتي الآن ‏أصبحت مستقرة وبصحة جيدة وأشكر كل الناس اللى سألوا عليا ‏خاصة إنهم اهتموا بي طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتى ‏الصحية‎.‎

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وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكى وجهت رسالة شكر ‏لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف ‏زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع ‏دعامات فى قلبه‎.‎

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ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك ‏وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على ‏أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد ‏على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا‎".‎

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وشارك الفنان اشرف زكى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل ‏‏"فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن ‏عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، ‏وخالد النبوي وريهام حجاج .‏