شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ أشرف زكى: سلامة قلبك يا عمرى والان مع تفاصيل الخبر
الفنان أشرف زكى، طمأن جمهوره من قبل على حالته الصحية بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله على كل شيء وحالتي الآن أصبحت مستقرة وبصحة جيدة وأشكر كل الناس اللى سألوا عليا خاصة إنهم اهتموا بي طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتى الصحية.
وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكى وجهت رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع دعامات فى قلبه.
ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا".
وشارك الفنان اشرف زكى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، وخالد النبوي وريهام حجاج .
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