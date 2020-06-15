‏"أكاديمية الفنون" تدخل عصر الأونلاين لتخريج طلابها ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأستاذ الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون استكمال دورات امتحان الإيتاس المعادلة لاختبار التويفل والتى يعقدها مركز اللغات والترجمة من خلال الدراسة عن بعد (أونلاين).
وقالت الأكاديمية فى بيان لها إن جائحة الكورونا لم تقف عقبة فى طريق الدكتور أشرف زكى فى سبيل استكمال المهام التعليمية للأكاديمية واستطاع تحقيق المعادلة الصعبة. ولقد كان تحديا كبيرا لأكاديمية الفنون ورئيسها أن تستكمل الدورات المعادلة للتويفل مع المحافظة على سلامة الطلاب حيث حرص على متابعة تلك التجربة الرائدة مع الاستاذ الدكتور إيناس عبد الخالق رئيس مركز اللغات والترجمة ودعمها وتذليل كل العقبات.
وتقدم مركز اللغات والترجمة بخالص التهنئة للطلاب الحاصلين على شهادة الإيتاس المعادلة للتويفل أونلاين كما يتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف زكى لحرصه على تذليل الصعاب لكل الطلاب اتساقا مع قرارات الحكومة بشأن الدراسة فى ظل تلك الجائحة.
الفنان أشرف زكى، طمأن جمهوره من قبل على حالته الصحية بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله على كل شيء وحالتي الآن أصبحت مستقرة وبصحة جيدة وأشكر كل الناس اللى سألوا عليا خاصة إنهم اهتموا بي طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتى الصحية.
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