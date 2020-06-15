شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"أكاديمية الفنون" تدخل عصر الأونلاين لتخريج طلابها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأستاذ الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ‏استكمال دورات امتحان الإيتاس المعادلة لاختبار التويفل ‏والتى يعقدها مركز اللغات والترجمة من خلال الدراسة عن ‏بعد (أونلاين).‏

وقالت الأكاديمية فى بيان لها إن جائحة الكورونا لم تقف ‏عقبة فى طريق الدكتور أشرف زكى فى سبيل استكمال ‏المهام التعليمية للأكاديمية واستطاع تحقيق المعادلة ‏الصعبة. ولقد كان تحديا كبيرا لأكاديمية الفنون ورئيسها أن ‏تستكمل الدورات المعادلة للتويفل مع المحافظة على سلامة ‏الطلاب حيث حرص على متابعة تلك التجربة ‏الرائدة مع الاستاذ الدكتور إيناس عبد الخالق رئيس مركز ‏اللغات والترجمة ودعمها وتذليل كل العقبات‎. ‎

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وتقدم مركز اللغات والترجمة بخالص التهنئة للطلاب ‏الحاصلين على شهادة الإيتاس المعادلة للتويفل أونلاين ‏كما يتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف زكى لحرصه ‏على تذليل الصعاب لكل الطلاب اتساقا مع قرارات ‏الحكومة بشأن الدراسة فى ظل تلك الجائحة‎.‎

الفنان أشرف زكى، طمأن جمهوره من قبل على حالته ‏الصحية بعد ‏اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب ‏قائلا فى تصريحات ‏خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله على ‏كل شيء وحالتي الآن ‏أصبحت مستقرة وبصحة جيدة ‏وأشكر كل الناس اللى سألوا عليا ‏خاصة إنهم اهتموا بي ‏طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتى ‏الصحية‎.‎