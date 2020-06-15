شكرا لقرائتكم خبر عن تقصد مين؟.. هيفاء وهبى: أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تغريدة غامضة، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وقالت حلالها: "مش أنا الغلطانة إنى أمنتلك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

وقالت هيفاء فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".



هيفاء وهبى

وفى سياق آخر انتقلت "الخناقة" بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ومدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى إلى تراشق بالألفاظ إنستجرام، وذلك بعد أن اتهمت النجمة بحصول مدير أعمالها بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات، أصبحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وحررت محضر ضده عن طريق محاميها في مصر حيث تم تحرير محضر يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر.

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الخلاف انتقل على السوشيال ميديا، حيث كتبت هيفاء عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام قائلة: "أول مرة بشوف.. بيقول على نفسه أسد".

ومن جهة أخرى أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لـ"الخليج 365" عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية "هنغنى كمان وكمان" للنجمة إليسا، والذى ظهرت فيه هيفاء كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.

وكشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت: "هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة".