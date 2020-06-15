شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لطيفة: بستمتع بالحظر مع أمى وبعملها باديكير ومانيكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول الفنانة لطيفة الاستماع بقضاء العزل المنزلى، حيث تقوم بعمل باديكير ومانيكير لوالدتها تحت أشعة الشمس، الذى فرضه علينا انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

ونشرت الفنانة لطيفة التونسية فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "قولولي بتعملوا إيه في الحظر.. أنا بستمتع بالحظر مع أمي وبعملها باديكير ومانيكي ومستمتعين بالشمس اكتبولي واحكولي بتقضوا وقتكم في الحظر إزاي".

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألخان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

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وقالت لطيفة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها سجلت الأغنية فى 3 دول مختلفة، حيث قامت بتسجيل الموسيقى فى تونس، والصوت فى مصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينج فى لندن.







وأضافت أن الأغنية كلها تفاؤل وأمل للناس، وأن للشمس بعد الغيبة طلوع، وهدفها ورسالتها أن يكون دايما عندنا أمل فى الله سبحانه وتعالى إن الحياة هتكون أفضل وترجع زى ما كانت وأحلى بعد الأيام الصعبة التى نعيشها.