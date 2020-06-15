شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بـ2 مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "جيتني مكسور" × 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة السورية أصالة نصري بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "جيتني مكسور"، لـ 2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، بعد مرور 48 ساعة من طرحها.

ونشرت أصالة مقطعا من أغنيتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "أغنية جيتني مكسور تتخطى الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب في 48 ساعة فقط، الأغنية ‎من خيال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ‎ألحان أحمد الهرمي ‎توزيع سيروس".

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وتستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.

وترسل الأغنية رسالة أنه فور زوال وباء كورونا أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل، وليحب الجميع بعضهم البعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، واستغرق التحضير لها شهر كامل بداية من يوم 7 رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية الجديدة.

وكان ملحن الأغنية محمد رحيم عقد نشر صورة تجمعه بأصالة والمخرج محمد القاضي على إنستجرام، حيث علق عليها بكتابة: "مع الغاليه الحبيبة صولا والمخرج المبدع محمد القاضي والتحضيرات النهائية لأغنيتنا الجديدة (الحب والسلام) من كلماتي والحاني وإن شاء الله بنوعدكم بمفاجأة غير مسبوقة وأحلى مفاجأة عملتها صولا أنها كتبت كلمة حب اسم الغنوة على ضوافرها بألوان رائعة من كتر أعجابها وإعجابنا كلنا بالأغنية".