فن ومشاهير

صور.. سمية الخشاب بتقوى المناعة على طريقتها الخاصة ‏

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سمية الخشاب بتقوى المناعة على طريقتها الخاصة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصور جديدة عبر حسابها على ‏فيس بوك، ترتدى فيه فستان سهرة أسود من إحدى الحفلات، وعلقت على ‏الصور قائلة: "التفاؤل يقوى المناعة".‏

 

من ناحية أخرى، يعقد فريق عمل فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد ‏آدم  وسمية الخشاب جلسات عمل من أجل الاستقرار على موعد تصوير أولى المشاهد والمقرر خلال آخر الشهر الحالى بعد الانتهاء من أزمة ‏ وهو من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد‎ .‎

 

وكان صناع العمل  يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى ‏موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز ‏أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام‎.‎

 

 

Advertisements
45417a1d-fe6e-4fa5-aa04-8f302d0b8abf

 

 

c64ddabd-156a-4b43-a97f-bb05d95a5a73

 

 

d86cf891-6862-4d99-8636-eb05d59fdbcd

 

 

f26edb72-165a-4eb9-9d77-60dbc96ae715

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سمية الخشاب بتقوى المناعة على طريقتها الخاصة ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا