شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سمية الخشاب بتقوى المناعة على طريقتها الخاصة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصور جديدة عبر حسابها على ‏فيس بوك، ترتدى فيه فستان سهرة أسود من إحدى الحفلات، وعلقت على ‏الصور قائلة: "التفاؤل يقوى المناعة".‏

من ناحية أخرى، يعقد فريق عمل فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد ‏آدم وسمية الخشاب جلسات عمل من أجل الاستقرار على موعد تصوير أولى المشاهد والمقرر خلال آخر الشهر الحالى بعد الانتهاء من أزمة ‏كورونا وهو من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد‎ .‎

وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى ‏موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز ‏أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام‎.‎

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