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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سمية الخشاب بتقوى المناعة على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، يعقد فريق عمل فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد آدم وسمية الخشاب جلسات عمل من أجل الاستقرار على موعد تصوير أولى المشاهد والمقرر خلال آخر الشهر الحالى بعد الانتهاء من أزمة كورونا وهو من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد .
وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام.
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