شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش يطمئن جمهوره: الحمد لله أحسن كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مصطفى درويش عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت.. الحمد لله والله بالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله هتعدي".

ومنذ الإعلان عن إصابة الفنان مصطفى درويش بفيروس كورونا، ويحرص على طمأنة متابعيه عليه من خلال السوشيال ميديا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أنها أزمة وهتعدي، إلا أنه أقلق محبيه على حالته مؤخراً.

وفي وقت سابق، قال مصطفى درويش عبر فيس بوك: " الوضع من سيء لأسوء يارب"، وما أن كتب ذلك حتي حرص العديد من الفنانين وأصدقائه على دعمه من خلال التعليقات مثلما ظهر مع الفنان دياب الذى دعا له بأن يهون الله عليه تلك الأزمة بالشفاء العاجل.

وكان طالب الفنان مصطفي درويش متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا، "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم"، فى حين دعمه عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني:"ألف سلامة يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدى طبعا باذن الله".

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كما كتب الفنان إسلام إبراهيم :"الف سلامة عليك يا حبيبي"، بينما كتب الفنان دياب :"الف سلامة يا حبيبى ان شاء الله خير وتعدى بسلام يارب"، وعلقت الفنانة السورية سارة نخلة :"الف سلامة عليك يا درش".

وقال الفنان مصطفى درويش، إنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض، وشدد على أنه نبه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين، وتابع: "مفكرتش فى حاجة غير أن الناس اللى خالطتنى تفكر فى نفسها وأهلها".

وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة، وتابع: "إن شاء تعدى على خير.. ربنا كتبها لينا وهتعدى.. أنا جامد جداً فى المواقف دى".