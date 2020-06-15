شكرا لقرائتكم خبر عن عضلة الباي سر السخرية.. صورة جديد لنجم La Casa De Papel يثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي ميجل هيران صاحبة شخصية "ريو" في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، متابعيه وجمهوره بصورة ساخرة جديدة له يظهر فيها وهو داخل احدى صالات الجيم.

ونشر "ريو" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي اثارت تساؤلات كثيرة من قبل جمهوره على انه يمتلك عضلة في ذراعه الايسر بينما يظهر ذراعه الأيمن بدون وجود للعضلة، مما دفعهم الى السخرية من الصورة ومقارنته بأحدي الشخصيات الكرتونية.

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وكان شهد الموسم الرابع من La Casa De Papel، تفوقًا كبيرًا من قبل الممثل العالمي ألفارو مورتي صاحب شخصية "البروفيسور"، على السلطات الإسبانية خلال الحلقات مما أثار الإعجاب به من قبل متابعي العمل، .. وسرعان ما انتهى الموسم بنهاية غير متوقعة بعد سقوطه في الفخ على يد المحققة "راكيل".

كما نجح الجزء الرابع إلي حد كبير، حيث حصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.