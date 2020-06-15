فيديو وصور.. "مغيرني" رومانسية على طريقة اللبنانية ريما يوسف ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المطربة اللبنانية ريما يوسف أجدد أعمالها الغنائية بعنوان "مغيرني" على طريقة الفيديو الكليب.
جسدت ريما خلال الكليب قصة حب من وجهة نظرها ومن كلماتها وألحانها، بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب عباس صباح، ويعيدها الكليب للساحة الفنية بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط عن آخر كليباتها "معليش".
وعن الأغنية تقول ريما: "الحب هو الدافع الأكبر في الحياة ويمدني بالطاقة والحيوية والحماس للتعبير عن مكنونات عواطفي وترجمتها في أغنياتي"، مشيرة إلى اعتمادها دومًا على تيمة البساطة في تصوير كليباتها لتجسيد منظور الرومانسية في كلماتها.
وتنشغل ريما حاليا للتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة من كلماتها ومن المقرر أن تظهر فرادى وتباعا خلال الأسابيع المقبلة.
ريما صوت لبناني عرفه جمهور السوشيال ميديا منذ قرابة الثلاث سنوات بتقديمها "كوفرز" لأشهر الأغنيات العربية عبر اليوتيوب، لعل أشهرها رائعة نانسى عجرم "عم بتعلق فيك"، وأتبعتها بعدة أغنيات، مثل "يا بتفكر يا بتحس" لشيرين، و"بتونس بيك" لوردة، ورائعة فضل شاكر "العام الجديد"، التى قدمتها بصحبة نجله محمد شاكر، حتى أطلت بأولى أغنياتها الخاصة "نسيني حالي" برفقة زوجها منذ سنتين، وأتبعته بأغنيتها المنفردة "ولا يهمك".
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