شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "مغيرني" رومانسية على طريقة اللبنانية ريما يوسف ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المطربة اللبنانية ريما يوسف أجدد أعمالها الغنائية بعنوان "مغيرني" ‏على طريقة الفيديو الكليب. ‏

جسدت ريما خلال الكليب قصة حب من وجهة نظرها ومن كلماتها ‏وألحانها، بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب عباس صباح، ويعيدها ‏الكليب للساحة الفنية بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط عن آخر كليباتها "معليش".‏

وعن الأغنية تقول ريما: "الحب هو الدافع الأكبر في الحياة ويمدني ‏بالطاقة والحيوية والحماس للتعبير عن مكنونات عواطفي وترجمتها في ‏أغنياتي"، مشيرة إلى اعتمادها دومًا على تيمة البساطة في تصوير كليباتها ‏لتجسيد منظور الرومانسية في كلماتها.‏

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وتنشغل ريما حاليا للتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة من كلماتها ومن ‏المقرر أن تظهر فرادى وتباعا خلال الأسابيع المقبلة. ‏

ريما صوت لبناني عرفه جمهور السوشيال ميديا منذ قرابة الثلاث سنوات ‏بتقديمها "كوفرز" لأشهر الأغنيات العربية عبر اليوتيوب، لعل أشهرها رائعة ‏نانسى عجرم "عم بتعلق فيك"، وأتبعتها بعدة أغنيات، مثل "يا بتفكر يا ‏بتحس" لشيرين، و"بتونس بيك" لوردة، ورائعة فضل شاكر "العام الجديد"، ‏التى قدمتها بصحبة نجله محمد شاكر، حتى أطلت بأولى أغنياتها الخاصة ‏‏"نسيني حالي" برفقة زوجها منذ سنتين، وأتبعته بأغنيتها المنفردة "ولا يهمك".‏