شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يكشف عن خطوات التقدم ببلاغات السب والقذف: مصر دولة قانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم شريف منير، حملته ضد العنصرية والتنمر، بعد تعرضه لمضايقات على صورة بناته التي نشرها منذ أيام، واستقبل بسببها بعض التعليقات التي تقدم ببلاغات على أثرها ضد أصحابها في مباحث الأنترنت، ونشر منير، منذ قليل، طريقة التقدم ببلاغات السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب قائلاً "الي عايز يتحرك ومايسبش حقه، يعمل كدا، مصر دولة قانون".

وكان النجم شريف منير،قد ظهر فى مقطع فيديو جديد له وهو يتوسط بناته، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ليوجه رسالة لكل المنتقدين والمتنمرين الذين انتقدوه على صورة بناته التى نشرها منذ أيام.

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وقال النجم شريف منير: "دول المذنبين، دول المتهمين، إلى عملوا المصيبة، اللى آذوا الناس، اللى آذوا الدين، لأن الناس اللى شتمونى ملائكة، بيكلمونى بالدين، البنتين الكبار أوى دول هما اللى آذوا الدنيا كلها، عموما بشكر كل الناس إلى وقفت جنبى، ودعمتنى ودعم أولادى"

وأضاف منير: "أنا بطلب من الناس إن يبقى فى وقفة قوية، يجوز اننا كنا نقطة تحول، لازم كلنا نبقى ايد واحدة، أى أذى يجيلك، أو أى تنمر يحصلك، متسكتوش، اعملوا بلاغ، الاهتمام غير طبيعى من السيد النائب العام، والناس فارق معاها جدا جدا، وعاوزين يساعدوا جدا جدا، لازم نحط حدود للناس الى بتمشيلنا حياتنا".

وتابع شريف منير: "دول بناتى إلى اتهانوا واتجرحوا علشان كنت فرحان بيهم، فا خدت على دماغى جامد، بس الرد هيبقي جامد أوي".

بينما وجهت ابنته فريدة رسالة قائلة: "عاوزة أقول إن أنا اتهانت وأتاذيت وعاوزة حقى وحقى هيرجعلى إن شاء الله"، وقالت ابنته كاميليا: "ناس كتير شتمنى وشتمت ببايا، وأنا مبحبش حد يشتم بابا، وأنا عاوزة أخد حقي"، ليتختتم منير قائلاً: "وأى حد يتعرض لأذى أو إهانة هيجيله حقه لحد عنده، لإن احنا فى دولة قانون".