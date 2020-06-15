شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة: أعشق صوت وفن كارول سماحة ومتحمسة لتصوير كليب Bon voyage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير كليب المطربة اللبنانية كارول سماحة الجديد Bon voyage، والذي يعد التعاون الأول بين كارول وبتول التي أعربت عن سعادتها العارمة للتعاون مع سماحة للمرة الاولى، لإيمانها بقوة اداء سماحة ومدى قربها من الجمهور العربي .

وأضافت بتول : أنا متحمسة للعمل مع شركة الانتاج لتقديرها المحتوي الفني الحقيقي، وتنفيذها للأفكار الجيدة، وبحثها عن الاكثر تميزاً، والذي يليق بالجمهور العربي، وهو ما تطمح فيه بأعمالها.

وقالت بتول أيضا: هذا العمل عزيز جداً على قلبى، لأنه أول تعاون بينى وبين شركة محترمة جدا ومع نجمة صديقة وهي كارول سماحة التي أعشق صوتها وفنها وأتمني أن يكون تعاوننا سويا ليس الأخير بل بداية لتعاون مستمر .

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كانت كارول سماحة قد كتبت عبر تويتر: "حبيبتي بتول، صديقة طيبة وعزيزة على قلبي من زمان..مخرجة مجنونة وموهوبة!! انا كتير سعيدة بالتعامل الأول مع بعض.

وكانت بتول عرفة قد قدمت خلال السنوات الأخيرة عدة تجارب ناجحة في مجال الفيديو كليب، لعدد من المطربية منهم نانسي عجرم في أغنية "راجل ابن راجل"، وخالد سليم وأنوشكار في أغنية "عصر جديد"، ومصطفى حجاج في كليب "اعمل الصح"، إلى جانب أوبريت "هي دي مصر" لعدد كبير من النجوم، بجانب تجربتها في الدراما التيفزيونية من خلال مسلسل "أريد رجلاً" بطولة إياد نصار وأحمد عبد العزيز وسهير المرشدي، والذي حقق نجاحاً كبيراً.