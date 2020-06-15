شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا فيروس" لـ محمد رمضان تتخطى 8 ملايين مشاهدة فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "كورونا فيروس" الذى طرحها النجم محمد رمضان من حوالى 4 ايام 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

"كورونا فيروس" كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل البرنس فى رمضان المنقضى.

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محمد رمضان نشر مؤخرا مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى يبرز صدارة أغنية كورونا فيروس لتريند مصر والدول العربية والأوروبية على يوتيوب، ومنها السعودية واليمن والإمارات وقطر وليبيا ولبنان، والأردن والعراق وتونس والمغرب والكويت والجزائر، إضافة إلى ألمانيا.

وتتناول أغنية "كورونا فيروس" بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس"، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيروس" .

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.