"بباركلك متأخر سامحيني".. ميرهان حسين تهنئ نداء شرارة بطرح "شروط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرهان حسين، صديقتها المطربة الأردنية نداء شرارة بطرح أغنيتها "شروط".

ونشرت ميرهان مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لصديقتي الجميلة صاحبة الصوت الرائع، والقلب الجميل نداء شرارة على الأغنية، تحفة يا نداء".

وأضافت: "معلش بباركلك متأخر سامحيني، مبروك يا حبيبتي".

وطرحت المطربة نداء شرارة أغنية "شروط"، ٥ يونيو الجاري، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات إيهاب غيث، ومن ألحان محمود أنور.

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