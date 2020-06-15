حضرته في سينما نورماندي.. آسر ياسين يكشف عن أفضل فيلم بالنسبة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان آسر ياسين، عن الفيلم المفضل بالنسبة له، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وأعاد "ياسين"، نشر تغريدة أحد متابعي "تويتر"، والتي جاء فيها: "بمناسبة السينمات، من أجمل التجارب السينمائية بالنسبة لي كان حضور فيلم الكيت كات، أبويا حجز لنا لوچ (مجموعة كراسي بلكون في بوكس بمدخل منفصل) في سينما كايرو بالاس، فاكر التجربة بالتفصيل، وفاكر إن الفيلم أثر في رغم إن كان عندي 10 سنين، وفاكر إن راجح داوود لعب دور كبير في الأثر ده".

ليرد آسر ياسين: "من أفلامي المفضلة على الإطلاق، حضرته في سينما نورماندي".



فيلم "الكيت كات"، إنتاج عام 1991، بطولة محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين، وإخراج وتأليف داود عبد السيد.

وشارك آسر ياسين في رمضان المنقضي بمسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم، وإخراج كاملة أبو ذكري.

