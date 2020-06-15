تأجيل حفل جوائز الأوسكار إلى أبريل القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: كشف موقع يورو نيوز، عن تأجيل حفل جوائز الأوسكار الـ 93 إلى 21 أبريل 2021، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وقرر منظمو الحفل وأكاديمية فنون وعلوم السينما، تغيير موعد حفل تسليم الجوائز إلى 21 أبريل، بدلا من 28 فبراير. وأدى وباء كورونا لإغلاق دور العرض السينمائي في دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي.

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