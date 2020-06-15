محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
كشفت الفنانة روجينا، عن صور جديدة لزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.
ونشرت روجينا، صورا لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سلامة قلبك يا عمري".
وتفاعل معها عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة كندة علوش وهدى المفتي، فعلقوا: "ألف حمد الله على السلامة".
يذكر أن، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، قد أجرى مؤخرا عملية جراحية فى القلب، وهى تركيب دعامتين في القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. روجينا تكشف عن أحدث ظهور لنقيب الممثلين بعد تعافيه من العملية الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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