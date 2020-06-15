صور.. روجينا تكشف عن أحدث ظهور لنقيب الممثلين بعد تعافيه من العملية الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشفت الفنانة روجينا، عن صور جديدة لزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا.

ونشرت روجينا، صورا لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سلامة قلبك يا عمري".

وتفاعل معها عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة كندة علوش وهدى المفتي، فعلقوا: "ألف حمد الله على السلامة".

يذكر أن، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، قد أجرى مؤخرا عملية جراحية فى القلب، وهى تركيب دعامتين في القلب.