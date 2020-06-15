بينها John Wick 2 و Hercules.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال، التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

MBC 2

في تمام العاشرة مساءً، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن John Wick: Chapter 2، إنتاج عام 2017، تأليف ديريك كولستاد، وإخراج تشاد ستاهيلسكي.

الفيلم هو تكملة لـ "John Wick"، وتدور أحداثه عندما يجبر على التراجع عن قراره بالتقاعد من قبل معاون سابق يخطط للسيطرة على نقابة عالمية للقتلة، ينطلق القاتل المحترف جون ويك إلى روما، حيث يواجه بعضا من أخطر المجرمين في العالم.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة الفيلم الرومانسي Before We Go، إنتاج عام 2015، تأليف كريستوفر ويستلاك، وإخراج كريس إيفانز.

تدور أحداثه عندما تتقطع السبل بشخصين غريبين في مدينة نيويورك ويضطران لقضاء الليلة، وسرعان ما تنشأ بينهما علاقة متينة ويكتسبان ثقة بعضهما البعض عندما تدفع بهما ليلة حافلة بمغامرة غير متوقعة إلى مواجهة مخاوفهما والسيطرة على دفة حياتهما.

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أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي Young Adult، إنتاج عام 2011، بطولة تشارليز ثيرون، باتريك ويلسون، إليزابيث ريزر، من إخراج جيسون رايتمان.

تدور أحداث الفيلم حول كاتبة مطلقة من وسط غرب الولايات المتحدة تعود إلى مسقط رأسها من أجل إعادة التواصل مع حبها القديم، الذي أصبح الآن متزوجا وسعيدا في حياته مع عائلته.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً فيلم الاكشن Hercules، إنتاج عام 2014، بطولة دوين جونسون، إيان ماكشين، جون هرت، إخراج بريت راتنر.

تدور أحداث الفيلم حول "هرقل"، بعد استكماله لمهامه الأسطورية الاثنتي عشرة، يصبح نصف الإله الإغريقي هرقل مرتزقا، ولكن نمط هذه الحياة يوضع تحت الاختبار عندما يطلب ملك إقليم تراقيا المحب للخير وابنته مساعدة هرقل لهزيمة أمير حرب مستبد.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Yeh Jawaani Hai Deewani، إنتاج عام 2013، بطولة رانبيير كابور، ديبيكا بادكون، إخراج آيان موخارجي وكتابة حسين دلال.

يحكي الفيلم قصة العلاقة التي تربط بين باني وناينا في فترتين مختلفتين ولكن مصيريتين في حياتهما، منذ تخرجهما من الجامعة ولاحقا وهما في آواخر العشرينيات من عمرهما.