محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة التونسية لطيفة جمهورها بمقطع فيديو يجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في فترة العزل المنزلي.

وظهرت لطيفة في الفيديو وهي تقلم أظافر والدتها وتقبلها، كما تغني أغنيتها للشمس.

وعلقت: "قولولي بتعملوا إيه في الحظر، أنا بستمتع في الحظر مع أمي وبعملها باديكير ومانيكير، ومستمتعين بالشمس، أكتبولي بتقضوا وقتكم في الحظر إزاي".

وطرحت المطربة لطيفة أغنية "للشمس"، الجمعة الماضية، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "للشمس" من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تقبل يد والدتها.. لطيفة تشارك جمهورها يومياتها في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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