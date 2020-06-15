هكذا احتفلت أحلام بنجاح عملية أجراها عاهل المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنان الإماراتية أحلام، على تهنئة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بنجاح العملية التي أجراها مؤخرا في القلب.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "‏‏أجرى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط.. فهنيئا لأهل المغرب الحبيب بنجاح هذه العملية وأسأل الله تعالى أن يعجل له بالشفاء، ويلبسه ثوب الصحة والعافية، آمين".

وكان القصر الملكي، قد أصدر بيانا، اليوم الإثنين، بأن الملك محمد السادس أجرى عملية في مصحة القصر الملكي بالرباط، بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب التي كللت بالنجاح الكامل".

