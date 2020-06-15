"لا تنتظر من أحد شيء".. محمد عساف يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان الفلسطيني محمد عساف، على توجيه رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب: "‏لا تنتظر من أحد شيء في هذا العالم ، عليك أن تفعل ما تستطيع للآخرين لأجل نفسك، لأجل ذلك السلام الداخلي".

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وأضاف: "هناك حُرية بيد كل إنسان، هى حرية عدم الإنتظار، لا شيء في النهاية سيبقى غير صدى اللحظات، الأرواح العظيمة تعبر وحيدة، تعبر كوميض من نور بين الأرواح المثقلة بالانتظار".

يذكر أن الفنان محمد عساف، طرح مؤخرا أغنية "دلع دلعونا" عبر يوتيوب، وهى من كلمات وألحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة، إشراف فني أنس النجار.