بصور من الطفولة..أبو يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
أحتفل المطرب أبو بعيد ميلاد شقيقته، الموافق اليوم ١٥ يونيو الجاري.
ونشر أبو صورًا تجمعهما منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق أبو على الصور: "ولد الأخوات بعضهم لبعض، أتمنى أكون أديت مهمتي، كل عام وأنتي بخير".
يذكر أن آخر أعمال المطرب أبو أغنية "حبيبي ياليل"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع روبرت كمال.
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