بصور من الطفولة..أبو يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

أحتفل المطرب أبو بعيد ميلاد شقيقته، الموافق اليوم ١٥ يونيو الجاري.

ونشر أبو صورًا تجمعهما منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق أبو على الصور: "ولد الأخوات بعضهم لبعض، أتمنى أكون أديت مهمتي، كل عام وأنتي بخير".

يذكر أن آخر أعمال المطرب أبو أغنية "حبيبي ياليل"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع روبرت كمال.