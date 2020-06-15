تراند اليوم : هاشتاغ صنعه الشيطان.. محمد رمضان يرد على " رمضان أفضل من أحمد زكي"

وكان الجدل قد أثير على تويتر، بعد الإعلان عن تقديمه مسلسلا يجسد فيه سيرة حياة زكي بعنوان الإمبراطور.
وأكد رمضان أن الهاشتاغ" صنعه الشيطان" من أجل استفزاز الجمهور وتحفيزه للإساءة إليه.
جاء هذا بعد محمد رمضان إعادة تدوينة للفنان نبيل الحلفاوي :" نبعد شوية عن الضغوط.. فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز" رمضان أفضل من أحمد زكي" طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان".
ليعلق رمضان على تغريدة الحلفاوي:"والله تحليل محترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".
وكان محمد رمضان قد أعلن رسميا عن تعاقده على تقديم مسلسل جديد في موسم دراما رمضان 2021، بعنوان الإمبراطور.
ويجسد رمضان في الإمبراطور قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، وتردد أنه تم الاتفاق مع الكاتب وحيد حامد لصياغة السيناريو والحوار، على أن يتولى إخراج المسلسل المخرج محمد سامي.
وأضاف محمد رمضان، أن تجسيده شخصية أحمد زكي حلم يراوده منذ 8 سنوات، واصفا إياه بأنه نجم التجسيد الأول، ورئيس جمهورية التمثيل.
كما قام بنشر مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني له خلال برنامج : "واحد من الناس" مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، قام فيه بتقليد أحمد زكي في آخر لقاء له من المؤتمر الصحفي لفيلمه الأخير "حليم".