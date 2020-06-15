تراند اليوم : مؤثر.. بتر ساق ملكة جمال

انتشرت صور تظهر عارضة الأزياء وملكة جمال كولومبيا لعام 2011-2012 دانييلا ألفاريز بعد إجراء عملية بتر ساق لساقها.

وكانت دانييلا ألفاريز قد نشرت عبر حسابها في إنستغرام صورا لها من داخل المستشفى بعد إجراء العملية، حيث ظهرت في الصور وحولها عائلتها وأصدقاؤها، وهي بكامل حيويتها متمتعة بالإيجابية.

وفي التفاصيل قالت عارضة الأزياء في وقت سابق إنه تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنعها من استخدامها بطريقة طبيعية.

وأضافت : سأجري عمليتي الأخيرة، حيث سيتم بتر ساقي اليسرى مع أخذ مقاسات لتركيب ساق اصطناعية.

وتابعت: إن الأمر كله بدأ في شهر مايو الماضي، حيث كانت حينها تستعد للخضوع لعملية بسيطة في بطنها من أجل إزالة ورم، إلا أن الأطباء اكتشفوا رابطا مع ساقها، وأن شرايين ساقها لا تعمل كما يجب.

وثمّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإيجابية التي ظهرت بها ألفاريز، خاصة على سرير الشفاء بعد وقت قصير جدا من خسارتها لساقها وعمليتها الجراحية الصعبة.







