شاهد .. شاكيرا توجه رسالة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

وجهت النجمة العالمية شاكيرا رسالة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت شاكيرا صورة تجمعها برئيس
يذكر أن النجمة العالمية شاكيرا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Me Gusta، وشارك في الغناء الفنان العالمي أنويل إيه إيه، كما كسر الكليب حاجز الـ 94 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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