شاهد .. شاكيرا توجه رسالة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

وجهت النجمة العالمية شاكيرا رسالة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت شاكيرا صورة تجمعها برئيس

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الوزراء جاستن، وعلقت عليها قائلة: في عام 2017 وقفنا معًا مع Global Citizen، وذلك بعد أن صعدت كندا للصحة العالمية .. الآن العالم بحاجة إلى قيادتكم أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في إنهاء كوفيد 19.. سوف تصعد مرة أخرى لتمويل الاختبارات والعلاجات واللقاحات.

يذكر أن النجمة العالمية شاكيرا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Me Gusta، وشارك في الغناء الفنان العالمي أنويل إيه إيه، كما كسر الكليب حاجز الـ 94 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.