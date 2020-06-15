8 ملايين مشاهدة .. محمد رمضان يشعل "يوتيوب" بكورونا فيروس

أشعلت أغنية كورونا فيروس لمحمد رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والوطن العربي.

وكان محمد رمضان قد طرح منذ 4 ايام، 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

"كورونا فيروس" كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد

كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل البرنس فى رمضان المنقضى.

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وتتناول أغنية "كورونا فيروس" بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وفى وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس"، حيث نشر

مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيروس" .

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.