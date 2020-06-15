محمدين برغوث يستعين بنجوم مصر لمواجهة التحرش في الكلام على إيه

انتهي الإعلامي محمدين برغوث، من التحضير لأولى حلقات برنامجه الجديد "الكلام على إيه"، ومن المقرر عرضه مطلع شهر يوليو المقبل عبر اليوتيوب لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تسجيل أفلام الديجيتال.
ويستضيف البرنامج في حلقاته باقة مميزة من ألمع نجوم الكوميدياومنهم "أحمد أمين، انتصار، شيماء سيف، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ومن نجوم مسرح مصر كلا من حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس".
برنامج "الكلام على إيه" يعرض على3 أجزاء ويقع كل جزء في 10 حلقات، مدة الحلقة الواحدة تتراوح مابين 10 إلى 12 دقيقة، ومن المقرر البدء في تصوير البرنامج مطلع الأسبوع المقبل لسرعة الانتهاء من مرحلة المونتاج.
ويهدف البرنامج في رسم البهجة على وجوه المشاهدين وللتخفيف عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا وتصاعد حالات الإصابة بهذا الفيروس.
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